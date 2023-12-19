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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. الأهلي يخوض مرانه استعدادا لمباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية

مران الأهلي - أرشيفية
مران الأهلي - أرشيفية

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة في طريقه إلى ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الذي سيخوض عليه مرانه الجماعي، استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مساء اليوم، من أجل الحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأيضًا تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المواجهة السابقة أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث في مونديال الأندية.


 

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