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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023: عقبات ومشاكل

صدى البلد

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

حافظ على الحياة العاطفية خالية من المشاكل اليوم، تعامل مع الضغوط الرسمية بذكاء لتعطي أفضل النتائج، قضايا الصحة والثروة البسيطة سوف تسبب المتاعب.

توقعات برج القوس في الحب 

أنت محظوظ من حيث الحب اليوم. على الرغم من العوائق الطفيفة التي حدثت في الماضي، إلا أنك ستنجح في الارتقاء بالعلاقة إلى المستوى التالي، سوف يرى بعض مواليد برج القوس عقبات بسيطة من العائلة ولكن سيتم حل هذه المشكلة قريبًا. ابتعد عن الخلافات المرتبطة بالعلاقة وخطط أيضًا لإجازة لتقوية الترابط. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

يجب على كبار السن توخي الحذر لأن المضاعفات المتعلقة بالتنفس قد تحدث في النصف الأول من اليوم، أولئك الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالقلب والرئتين سوف يحتاجون إلى رعاية طبية، أثناء القيادة، حافظ على السرعة ضمن الحد المسموح به واربط حزام الأمان دائمًا. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

 ستتاح لك فرص جديدة في مكان العمل لإظهار كفاءتك، ومع ذلك، لا تفقد الصبر أثناء العمل في الفريق. كن إيجابيًا في موقفك وتأكد من تجميع الفريق بأكمله معًا، قد تحصل على ترقية في المكانة وقد تقيم أيضًا علاقة جيدة مع الإدارة العليا. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 ستلاحظ صعوبات مالية بسيطة مع بداية اليوم، ومع ذلك، سيتم حل هذه المشكلة مع تقدم اليوم، سيكون هناك دعم مالي من الزوج وهذا سيساعد في التعامل مع بعض القضايا الحاسمة في النصف الثاني من اليوم.

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