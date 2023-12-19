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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 : تحذير للسيدات

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

على الرغم من المشكلات المتعددة في الحياة العاطفية، إلا أنها ستسير بقوة وستتمكن من حلها قبل نهاية اليوم، أثبت همتك في المكتب حيث قد تحصل على العديد من الفرص، تتطلب القضايا المالية البسيطة إدارة ذكية للثروات. الصحة أيضا ليست جيدة اليوم.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

أظهر المودة ولا تفرض أفكارك على الحبيب، قم بتقدير الشخص وهذا سيجعل علاقة الحب أقوى، سيلتقي بعض مواليد برج العذراء، وخاصة الذكور، مع الشعلة السابقة لإحياء العلاقة القديمة.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

كن حذرا أثناء القيادة اليوم، وخاصة في التضاريس الجبلية، ومن الحكمة تخطي الكحول والتبغ، الحفاظ على مكتب متوازن والحياة الشخصية، حافظ على ضغط المكتب خارج المنزل واقضي المزيد من الوقت مع العائلة، تحتاج السيدات الحوامل إلى توخي الحذر بشأن نتوء الطفل. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 قد يتسبب هذا في أزمة بسيطة وستحتاج إلى تعديل خطة اليوم. سيطلب أحد الأخوة أو الأقارب مساعدة مالية ولا يمكنك رفضها. ومع ذلك، تجنب إقراض مبلغ كبير لأن استعادته قد يكون مشكلة، من المحتمل أيضًا أن تحصل على بعض حصص الممتلكات التي قد تكون مملوكة لأسلافك. 

 ‏توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

سيكون لدى الطلاب الذين يحاولون الالتحاق بالجامعات الأجنبية أخبار جيدة. سيشهد رجال الأعمال الذين يتعاملون مع المنسوجات والأحذية والأدوية وأعمال البناء يومًا مثمرًا

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