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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتأنتخ في الإجازة.. اكتشف تأثير النوم طول اليوم على الجسم

الاجازة
الاجازة

اعتاد الكثير من الأشخاص على قضاء يوم الإجازة، الذي يكون غالبا الجمعة، في المنزل للاستراحة من أعباء العمل طوال الأسبوع.

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ويميل غالبية الأشخاص خلال يوم الإجازة إلى قضاء معظم الوقت في النوم لتعويض الجسم عن فترات التعب ولكن هل تعلم أن هذه العادة تسبب أضرار كارثية.

كشف العلماء أن النوم الإضافي لعدد ساعات طويلة في يوم الإجازة الأسبوعية يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لما ذكرته Daily Mail فإن فريق باحثين من جامعة نانجينغ الطبية الصينية، تابعوا حالة 3400 شخص لتحديد كيفية تأثير دورات النوم على الجسم وعلاقته بالأمراض المختلفة.

ووجدوا أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم خلال أيام العمل ثم ناموا بضع ساعات إضافية في الإجازة الأسبوعية انخفض لديهم خطر الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة تصل ل 63 بالمئة.

أما الأشخاص الذين لم يناموا عدد ساعات طويل في يوم الإجازة لتعويض المفقود من الجسم طوال الأسبوع فقد ازداد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء للوقاية من هذه الأمراض المزمنة بالنوم 7-8  ساعات يوميا بشكل متواصل على أن يكون معظمها في الليل.

ويذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن النوم ساعة أو ساعتين إضافيتين في يوم الإجازة الأسبوعية يمكن أن يحمى من السمنة والاكتئاب.

الأجازة الإجازة الاسبوعية الإصابة بأمراض القلب القلب والأوعية الدموية السمنة والاكتئاب الإكتئاب

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