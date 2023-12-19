عبد السند يمامة: الوفديون انتخبوا الرئيس السيسي لرغبتهم في استمراره

كشف الدكتور عبد السند يمامة، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة باقي المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024، قائلا إن الرئيس السيسي دعاهم وأحسن الاستقبال، وتحدث كافة المرشحين السابقين خلال الجلسة، موضحا أنه بدأ الحديث بتوجيه الشكر على الدعوة الكريمة، وأن الانتخابات لم تكن بين أشخاص وإنما بين ثلاث أحزاب ومرشح مستقل.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن حزب الوفد هو الحزب الأول في مصر من حيث التاريخ وهو حزب الأمة، وتحدث مع الرئيس السيسي عن ترتيبه في نتيجة الانتخابات جاء بسبب رؤية الوفديين في هذه المرحلة أن يستمر الرئيس السيسي، "ملايين من الوفديين انتخبوا الرئيس السيسي".

وتابع، أنه لم يعتب على أحد منهم، ولم يعتبره مخالف، لأن هناك سبب من أسباب الإباحة تبرر رأيهم في اختيار الرئيس السيسي، ولولا أنه الرئيس السيسي لكان هناك حديث آخر وترتيبات أخرى.