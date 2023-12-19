عالم بالأوقاف يكشف عن أخطر قضية هدمها القرآن

أكد الدكتور عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف، أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عندما هاجر من مكة لـ المدينة بدأ يؤسس لقواعد المجتمع الإسلامي، وفي نفس الوقت بدأ يهدم قواعد المجتمع الجاهلي.

أضاف أحد علماء الأوقاف، خلال تصريح تليفزيوني، أن أول قاعدة كان النبي يؤسس لها في المجتمع الإسلامي هي أنه لا يوجد طبقية في الإسلام مفيش حاجة أسمها فقير، وغني، وجاءت الآية الكريمة:" إن َأكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ".

ولفت إلى أن أخطر قضية هدمها القرآن الكريم، والنبي محمد، كانت قضية التبني، وأن الله أنزل أمر التبني في ثلاث آيات:" ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" " وَما جَعَلَ أدعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ" " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله".

وأشار إلى أن الله أمر سيدنا محمد بتحريم التبني، وكان النبي أول من طبق هذا الأمر، وأن القرآن الكريم كان واضح، فقضية التبني منتهية، وأن التبني قضية جاهلية هدمها القرآن ورسوله الكريم.