علمني حرفة.. «شباب كفر الشيخ» تنظم ورشة عمل للصناعات اليدوية في فوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة عمل للصناعة الحرفية «علمني حرفة» بمركز شباب فوة، بمشاركة 20 مستفيداً؛ لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوي.

يأتي هذا بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الورش التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب علي الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.

وأضاف محروس، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوة على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوة من تاريخ طويل في صناعة الكليم اليدوي وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف الأسواق منسق المشروع بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوة.