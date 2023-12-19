عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن نتائج مسابقة القرآن الكريم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة حفظ القرآن الكريم، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد “قنديل” أن الجامعة تهتم بتنوع الأنشطة الطلابية والثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تساهم في اكتشاف المواهب الدينية وتعميق الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم، فضلًا عن ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي أن المسابقة جاءت في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي، وتضمنت مستويات مختلفة هي حفظ القرآن كاملًا، ونصف القرآن، والعشر أجزاء، والخمس أجزاء.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي :مسابقة الخمس أجزاء: المركز الأول - سميرة فرحان، كلية العلوم. المركز الثاني - مهاب عفت، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. المركز الثالث - علي السعيد، كلية الطب.

مسابقة العشر أجزاء: المركز الأول - يمنى عبد الناصر، كلية الفنون الجميلة. المركز الثاني - كريمة عماد، كلية الآداب. المركز الثالث - عبد الرحمن توفيق، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.  

مسابقة نصف القرآن: المركز الأول - يمنى عبد التواب، كلية الآداب. المركز الثاني - ماهر هشام، كلية هندسة حلوان. المركز الثالث - محمد صالح، كلية الآداب.

مسابقة القرآن كاملًا: المركز الأول - مريم عبد الإله، كلية الطب. المركز الثاني - أنس أشرف، كلية الآداب. المركز الثالث - هدى محمد، كلية التمريض.

وترأس لجنة التحكيم الشيخ هشام رمضان عبد الوهاب إمام وخطيب مسجد الجامعة، الشيخ عبدالله عمر عبدالحميد  إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، الشيخ / عبدالله فتحي عثمان إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وأشرف على تنظيم المسابقة كل من الأستاذ هشام رفعت القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

Jobs Education أهمية حفظ القرآن الكريم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

ترشيحاتنا

الأولمبية تهنئ سبورتنج بالحصول على لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات

ساعات ويبدأ ..البحوث الفلكية: الشتاء يستمر 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة

مانشستر سيتي يتقدم بهدف نظيف على أوراوا ريد في نصف نهائي مونديال الأندية

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

لماذا حذر النبي من وضع المرآة في غرفة النوم؟ الإفتاء تكشف حقيقة الجن العاشق

لماذا حرم الإسلام التبني؟ عالم بالأوقاف يرد على المشككين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجوع الشديد بدون سبب مؤشر لمرض خطير جدا

فستان كب.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سعر غير متوقع لفستان مريم الخشت في برنامج صاحبة السعادة

غاز الفوسجين| السلاح الكيميائي الأبرز في الحرب العالمية الأولى.. كيف طوره الألمان؟

فيديو

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

مروان حامد يعلن تحضير فيلم تسجيلي عن والده .. فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ