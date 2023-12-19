محلل سياسي: أتوقع هدنة إنسانية في غزة وستتضمن تبادل الأسرى|فيديو

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إنه يعتقد أن سيتم عقد إتفاقية لـ الهدنة إنسانية تتضمن تبادل مجموعة من الأسرى والمحتجزين، مؤكداً أن الهدنة تفيد الشعب الفلسطيني في توقف ألة القتل لعدة أيام، و لكنها إستراتيجاً هذه الهدنة تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

الهدنة تمد الحرب لفترة زمنية أطول

وأضاف “مطاوع”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الهدنة تعطي الولايات المتحدة مجالاً أوسع لمقاومة الضغوط فيما يتعلق بالحرب، و يدخل المساعدات الإنسانية بها، لمحاولة تحسين صورته.

وتابع "الهدنة تمد الحرب لفترة زمنية أطول، و نتنياهو مؤخراً تمرد في تصريحاته على التصريحات الأمريكية والرؤية الأمريكية".