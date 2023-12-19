أستاذة علوم سياسية: استقبال الرئيس لمنافسيه بالانتخابات يعزز مسار الإصلاح

قال الدكتورة وئام عثمان، أستاذة علوم سياسية، إن القيادة السياسية لمصر تعزز مسار الإصلاح السياسي من خلال استقباله المنافسين في الانتخابات الرئاسية، وذلك أيضا يظهر من خلال استقبال توصيات الحوار الوطني، وممارسة ديمقراطية تشاركية من خلاله، موضحة أن استقبال المرشحين إعلان عن التعامل مع التعددية نحو استكمال المسيرة التنموية.

حديث حول استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه

وأضافت وئام عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن مصر ستسطر الهدف رقم 18 في أهداف التنمية المستدامة وهو التنمية السياسية ضرورة لاستكمال العملية التنموية، إذ أنه وسط الزخم والإرادة الشعبية والتعددية السياسية المستنيرة تستكمل مصر مشوارها في بناء التنمية وبناء الإنسان المصري في جمهوريتها الجديدة.

وتابعت، أن مصر أصبح لديها 4 برامج رئاسية قابلة للتطبيق، والجميع يتعاون نحو استكمال المسيرة، والاستقبال اليوم يؤدي لصورة حضارية، وهي صورة للديمقراطية نابعة من الشعب المصري وليست مستدرجة من الغرب.