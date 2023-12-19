عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات دورة تنمية مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية والادارات والمستشفيات التابعة  .

 واستمرت الدورة على مدار 3 ايام بمشاركة نحو 15 متدرباً من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة  وتحت إشراف مباشر من إدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة. 


حاضر بالدورة فريق الوزارة بقيادة  صفاء علام و هالة سلطان وشيرين نعيم ,إلى جانب  ليلى عبد السلام وهدى أحمد و عمر خالد.

 وتضمنت الدورة محاضرات نظرية حول طرق إدارة الأزمات وجمع وتحليل البيانات إلى جانب مهارات التفكير التحليلى وطرق حل المشكلات فضلاً عن فن التعامل مع الجمهور

وقال محمود الباز مدير إدارة خدمة المواطنين أن الدورة تنعقد بصفة دورية كل 3 أشهر لرفع كفاءة العاملين بالإدارة مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 

IMG-20231219-WA0022
IMG-20231219-WA0022
IMG-20231219-WA0021
IMG-20231219-WA0021
IMG-20231219-WA0020
IMG-20231219-WA0020
IMG-20231219-WA0017
IMG-20231219-WA0017
IMG-20231219-WA0019
IMG-20231219-WA0019
إدارة خدمة المواطنين الخدمات المقدمة للمواطنين رفع كفاءة العاملين مديرية الصحة وكيل الوزارة وزارة الصحة مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تنمية مهارات العاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: إنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية داخل مشروع مساكن الجلاء

ترشيحاتنا

خبير دولي: طول أمد الأزمة في باب المندب يرفع أسعار السلع والغاز

CNN: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارها للتصويت على مشروع مجلس الأمن بشأن غزة

أمين المحامين العرب يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

وزير الري: إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي قواعد للقانون الدولي|فيديو

أبو الدهب: إمام عاشور أسوأ لاعب في الأهلي أمام فلومينينسي

ظاهرة وحيدة مؤثرة.. الأرصاد تعلن الطوارئ على الطرق السريعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟

إلهام شاهين تكشف عن تبرع مهرجان الجونة لصالح أهل غزة |شاهد

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الفلفل الأسود

فيديو

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ