الصحة الفلسطينية: مصرع 301 شخص في الاقتحامات الإسرائيلية بالضمة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة من 7 أكتوبر إلى 18 ديسمبر إلى 301، مقارنة بـ 297 في 17 ديسمبر.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتحامات التي شنتها القوات الإسرائيلية، والتي شملت أهدافها المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، قيدت توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وعلى جانب آخر، قال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها، كما يجب حماية المدنيين.

وأضاف وود خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدين العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية، وتحث الحكومة الإسرائيلية على التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المستوطنين.