بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية

قال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى الأفراد الذين هم في أمس الحاجة إليها، كما يجب حماية المدنيين.

وأضاف وود خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدين العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية، وتحث الحكومة الإسرائيلية على التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المستوطنين.

ودعا وود إلى حماية الصحفيين، قائلاً إن عددًا كبيرًا جدًا من الصحفيين قُتلوا منذ هجمات 7 أكتوبر.

وفي هذا الصدد، لم يشر نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة إلى الكيفية التي ستصوت بها الولايات المتحدة على القرار المقبل، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، والذي صاغته الإمارات.

واجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عطلة حاليًا ومن غير المتوقع إجراء تصويت إلا بعد الساعة الثالثة بعد الظهر، بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء.