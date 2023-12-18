أول تعليق من الولايات المتحدة على مصرع امرأتين في كنيسة في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها مع إسرائيل بعد أن أطلق قناص عسكري إسرائيلي النار على امرأتين داخل مجمع العائلة المقدسة في غزة يوم السبت، مما أدى إلى مقتلهما.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لقد كنا واضحين للغاية في أننا نعتقد أنه يجب بذل كل جهد ممكن لمنع سقوط ضحايا من المدنيين".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أثارت مخاوفها بشأن الحادث مع الحكومة الإسرائيلية، وبشأن الحاجة لإجلاء المدنيين المصابين والجرحى وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأوضح كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين أثاروا الحاجة إلى عمل ممرات آمنه مع إسرائيل أثناء قيامها بعملياتها العسكرية ضد حماس، لافتا إلى أنه مثل هذه الممرات مهمة للحد من سوء التقدير وسوء الفهم أثناء الصراعات.

وقال: "سنواصل حثهم على بذل المزيد من الجهد في هذا السياق، في سياق عدم الاشتباك".

وفي وقت سابق، قالت البطريركية اللاتينية في القدس التي تشرف على الكنائس الكاثوليكية في قبرص والأردن وإسرائيل وغزة والضفة الغربية، إن أما ابنتها كانتا في طريقهما إلى دير الراهبات تم إطلاق عليهم النار من قبل القناصة الإسرائيلية.

ومن جانبه أعرب البابا فرانسيس، بابا الفاتسكان، عن أسفه لأن المدنيين العزل هم أهداف للقنابل وإطلاق النار في غزة واستحضارًا للكتاب المقدس حول الحرب.

وقال البابا فرانسيس: "ما زلت أتلقى أخبارًا خطيرة ومحزنة للغاية بشأن غزة. وأصبح المدنيون العزل هدفاً للقنابل وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى وذوو إعاقات وأخوات".