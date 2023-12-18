مستشفي إسرائيلي يعلن استقبال 28 جنديا مصابا نتيجة القتال في غزة

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استقبال 28 جنديا إسرائيليا مصابا جراء القتال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط جنديين إضافيين خلال العمليات العسكرية في غزة، ما يرفع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 129 جندياً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الاثنين، عن سقوط 5 جنود، لقي 4 منهم مصرعهم خلال المعارك في القطاع، بينما سقط الخامس متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين، إن واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، مضيفاً أنه "لا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على تصدير الإرهاب من غزة إلى إسرائيل"، على حد قوله.