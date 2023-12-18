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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشفي إسرائيلي يعلن استقبال 28 جنديا مصابا نتيجة القتال في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استقبال 28 جنديا إسرائيليا مصابا جراء القتال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط جنديين إضافيين خلال العمليات العسكرية في غزة، ما يرفع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 129 جندياً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الاثنين، عن سقوط 5 جنود، لقي 4 منهم مصرعهم خلال المعارك في القطاع، بينما سقط الخامس  متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق.

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اعتراف أمريكي بعدم كفاية المساعدات إلى غزة

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين، إن واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، مضيفاً أنه "لا ينبغي لحماس مرة أخرى أن تكون قادرة على تصدير الإرهاب من غزة إلى إسرائيل"، على حد قوله.

مستشفى سوروكا غزة الجيش الإسرائيلي

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