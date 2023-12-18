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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف أمريكي بعدم كفاية المساعدات إلى غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

قالت الخارجية الأمريكية ان ما تحقق من تقدم على صعيد المساعدات الإنسانية لغزة في مطلع الأسبوع مهم لكنه ليس كافيا وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتطالب أمريكا الاحتلال الصهيوني بزيادة الكمية الداخلة إلى غزة من مساعدات .

قال رئيس الهلال الأحمر في محافظة شمال سيناء  خالد زايد الاثنين، إن 40 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين مصر وإسرائيل وغزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

أضاف زايد في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تسلما بعد ظهر الاثنين، 40 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية من معبر كرم أبو سالم مباشرة بعد تفتيشها في المعبر نفسه من الجانب الإسرائيلي، وذلك وفق الآلية الجديدة.

وتابع زايد أن 50 شاحنة مساعدات إضافية دخلت إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد تفتيشها في معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل.

وأضاف أن ست شاحنات وقود منها أربع شاحنات تحمل السولار واثنتين تحملان الغاز دخلت غزة عبر معبر رفح البري.

50 شاحنة الأحمر الفلسطيني الاحتلال

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