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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح عاشور: مصر الهدف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، تفاصيل جديدة عن دوافع إسرائيل الخفية للحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر هي الهدف من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، و الاستهداف يعود إلى عدة نقاط.

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وتابع سامح عاشور ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الصراع على الغاز، وأهمية السيطرة على قطاع غزة والحدود، من أجل التواجد في المناطق الخاصة بالغاز، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع قناة بن جوريون وراء الاستهداف المصري، لافتا إلى أن المشروع الإسرائيلي يحمل وارءه الكثير وهناك العديد من المستفدين من المشروع سواء إسرائيل أو دول جنوب شرق آسيا والخليج.


ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى إحياء طريق جديد بخلاف باب المندب وقناة السويس، قائلا:"حلمهم البحر الأحمر يموت".


وشدد على أن الهدف عدم وجود دولة قوية في المنطقة مثل مصر، إلا دويلات تكون تابعة لهم، وأيضا الهدف تقسيم مصر أيضا كما يتم التخطيط لقطاع غزة، متابعا:"لو مصر راحت، مشكلتهم انتهت، وتصدر مصر للقضية الفلسطينية عمل لهم أزمة كبيرة".
 

سامح عاشو الإعلامي أحمد موسى إسرائيل الحرب الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قناة السويس

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