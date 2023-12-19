سامح عاشور: السيسي حصل على ثقة كبيرة من المصريين في الانتخابات

أكد سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية 2024، ضربة البداية لست سنوات جديدة مقبلة.

وتابع عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، حريص على التعاون مع منافسيه، متابعا أن الرئيس السيسي، حصل على ثقة كبيرة من مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تشكيل الأحزاب السياسية المصرية.

واشار سامح عاشور، إلى أنه بعد أحداث 25 يناير كانت الأحزاب السياسية مكسورة باستثناء الإخوان، مشددا على أن المشهد السياسي في السنوات المقبلة لابد أن يكون حقيقيا ويعبر عن المواطنين.



