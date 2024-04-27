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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عودة الشكل الحضاري والسياحي لمطروح.. حملة على المحال التجارية لرفع الإشغالات.. فيديو

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق بمطروح

شن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة  علي شوارع شكري القوتلي وليبيا والثانوية وعمر المختار ووسط المدينة لرفع الإشغالات المخالفة أمام المحالّ التجارية والدواجن والأسماك والسيوية ، بحملة مكونة من الإدارات الرقابية بمجلس المدنية من تحسين البيئة، وشرطة المرافق، لضبط المخالفين قبل موسم الصيفي السياحي، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وقاد جاب الله الحملة المكبرة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة، على المحال التجارية بوسط المدينة التي تحتل الأرصفة، والتي تعيق حركة سير المرور والمشاة للمواطنين، وأدت إلى تلوث البيئة والضوضاء بالشوارع والميادين وزحام شديد للسيارات، وذلك بعد التنبيه عليهم أكثر من مرة، بعدم إشغال الطريق والأرصفة التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة ورفع عربات الباعة الجائلين والإشغالات المخالفة من موقع الحملة.


وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح على استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديا لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامة المالية.


وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين أمام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال رفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

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