ضربة لـ أوكرانيا.. الشيوخ الأمريكي لن يقر حزمة المساعدات هذا العام

كشف أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن المجلس لن يصوت على حزمة مساعدات إلى أوكرانيا قبل بداية العام المقبل.

وتخلى مجلس الشيوخ الأمريكي، عن محاولته الأخيرة لتسريع تقديم المساعدات العسكرية الطارئة لأوكرانيا قبل نهاية العام، حيث فشل المفاوضون في تعزيز اتفاق طالب الجمهوريون بربط الأموال بحملة على الهجرة عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية، والسيناتور ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "نأمل أن تسمح الجهود لمجلس الشيوخ باتخاذ إجراء سريع بشأن الأمن القومي في وقت مبكر من العام الجديد".

وتعهد النائبين في بيان مشترك لهما بمعالجة المساعدات الأوكرانية والإجراءات الحدودية إلى جانب التمويل العسكري لإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما وعدا بأن “مجلس الشيوخ لن يترك تحديات الأمن القومي هذه تمر دون إجابة”.

من جانبها، قالت السيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين، وهي أكبر عضو جمهوري في اللجنة، للصحفيين: “شهر يناير لن يكون شهراً ممتعاً”.

فيما ذكر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للصحفيين: "سيعمل مفاوضونا بجهد شديد جدًا خلال فترة الاستراحة في ديسمبر ويناير، وهدفنا هو إنجاز شيء ما بمجرد عودتنا".