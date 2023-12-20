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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في أمريكا تطالب باستقالة نتنياهو وعودة الأسرى

أرشيفية
أرشيفية

تجمع العشرات من الإسرائيليين والأمريكيين، اليوم الأربعاء، في مدينة نيويورك الأمريكية ونظموا مظاهرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وقالت القناة السابعة العبرية إن من بين الهتافات الأخرى، هتف المتظاهرون "لا يوجد منتصر في الحرب"، و"بيبي يستقيل"، و"أعيدوا الأسرى إلى الحياة فورا".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

كما أفادت التقارير أن إسرائيل قد تتعهد في هذا الوقت أيضًا بسحب جزء من قواتها وممارسة سياسة أكثر تركيزًا في شمال قطاع غزة.

الإسرائيليين والأمريكيين نيويورك مظاهرة وقف فوري لإطلاق النار قطاع غزة عودة الأسرى الإسرائيليين

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