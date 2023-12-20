باحث: مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأهم حاليا

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و وزير دفاع اليونان بالأمس يحمل بعدين أساسيين، موضحا أن البُعد الأول يتمثل في التعبير والتكثيف عن أحد أنماط و أدوات المقاربة للتعامل مع تطورات الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلته ببرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة "أكسترا نيوز"، أن البُعد الثاني هو التأكيد على الموقف المصري تجاه التطورات في الداخل الفلسطيني، مؤكدا أن الدولة المصرية و الرئيس السيسي أكدوا خلال هذه المباحثات على ثوابت مصر تجاه هذا التصعيد، و التأكيد على ضمانة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع أمنها القومي.

وواصل "فوزي"، عن استمرار تأكيد السيسي على المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، معقبا: " مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تعد المسألة الأهم حاليا على مستوى التطورات في القطاع".

ولفت، إلى أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول في التصعيد و حتى هذه اللحظة شددت على شقين رئيسين، هما: الشق السياسي في التحركات فضلا عن الشق الإنساني.

اختراقات و نجاحات مهمة

ونوه، إلى أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة حققت اختراقات و نجاحات مهمة فيما يتعلق بالملف الإنساني بداية من دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة وصولا إلى إنجاز الهدنة الإنسانية، فضلا عن الجهود الحالية فيما يتعلق بتجديد الهدنة الإنسانية.