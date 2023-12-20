عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأهم حاليا

صدى البلد

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و وزير دفاع اليونان بالأمس يحمل بعدين أساسيين، موضحا أن البُعد الأول يتمثل في التعبير والتكثيف عن أحد أنماط و أدوات المقاربة للتعامل مع تطورات الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "فوزي" خلال مداخلته ببرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة "أكسترا نيوز"، أن البُعد الثاني هو التأكيد على الموقف المصري تجاه التطورات في الداخل الفلسطيني، مؤكدا أن الدولة المصرية و الرئيس السيسي أكدوا خلال هذه المباحثات على ثوابت مصر تجاه هذا التصعيد، و التأكيد على ضمانة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب مع أمنها القومي.

وواصل "فوزي"، عن استمرار تأكيد السيسي على المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، معقبا: " مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تعد المسألة الأهم حاليا على مستوى التطورات في القطاع".

ولفت، إلى أن الدولة المصرية منذ اليوم الأول في التصعيد و حتى هذه اللحظة شددت على شقين رئيسين، هما: الشق السياسي في التحركات فضلا عن الشق الإنساني.

اختراقات و نجاحات مهمة

ونوه، إلى أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة حققت اختراقات و نجاحات مهمة فيما يتعلق بالملف الإنساني بداية من دخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة وصولا إلى إنجاز الهدنة الإنسانية، فضلا عن الجهود الحالية فيما يتعلق بتجديد الهدنة الإنسانية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير دفاع اليونان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و وزير دفاع اليونان فلسطين الرئيس السيسي غزة الهدنة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

خالف تعرف| شوبير يشن هجومًا حادًا على جهاد جريشة بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

ما فضل قراءة القرآن في الصلاة؟.. اعرف حقيقة ثوابه 10 أضعاف تلاوته خارجها

كان بيحب وبيكره.. رامي ربيعة يفتح النار على موسيماني

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

تقارير عالمية وتوقعات محلية| كم سيصل سعر الذهب خلال أسبوعين ؟

مهرجان التحطيب يشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجنوب والسائحين بالأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل انتهاء أزمة البصل| الكيلو نزل لـ20 جنيهًا.. وهذا ما سيحدث خلال أيام

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً بشأن الطقس|تفاصيل

فيديو

«آيس كوفي».. صانع محتوى فلسطيني يثير الجدل بمقطع فيديو |شاهد

مقطع فيديو لجندية إسرائيلية يثير الجدل .. شاهد

تحركت من مكانها.. مقطع فيديو مرعب لطائرة في الأرجنتين يثير الجدل |شاهد

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ