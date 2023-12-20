تصريحات السيسي خلال استقباله مرشحي الرئاسة ووزير دفاع اليونان تتصدّر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بالإضافة إلى استقباله وزير دفاع اليونان، فضلا عن عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأربعاء/.

فتحت عنوان/ السيسي: النجاح الحقيقي لمصر كلها/، قالت صحيفة /الجمهورية/، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره للأداء السياسي للمرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، مشيرا إلى أن النجاح القيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة الآلية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم رئيس حزب الشعب الجمهورية حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وبحضور رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي المستشار محمود فوزي.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان /السيسي يؤكد مجددا ضرورة التهدئة وإيجاد حلول سياسية لأزمة غزة/، ذكرت صحيفة /الجمهورية/، أن الرئيس السيسي أكد مجددا خطورة الوضع في قطاع غزة وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصا على أمن واستقرار الإقليم الذي تتزايد مؤشرات الخطر به، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس " نيكولاوس ديندياس" وزير دفاع اليونان وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسفير اليونان بالقاهرة.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان /رئيس الوزراء يستعرض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية/، قالت صحيفة /الأهرام/، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تتم في محافظة مطروح، وخاصة في ظل ما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة، تجعلها محط أنظار السائحين، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، سواء في القرى والمناطق البدوية بالمحافظة في توقيتاتها المحددة، لمردودها الإيجابي على أبناء المحافظة.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من المعنيين.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم العمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة، وأن ذلك جاء خلال لقائه، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان لاستعراض أنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة ضمن المقترح.

وفي موضوع آخر، قالت صحيفة /الأهرام/ تحت عنوان /«النواب» يوافق «مبدئيا» على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين/، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية، تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح جبالي أن مشروع القانون كان فيه مواد تتعارض مع الدستور وبها تناقض، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بالمجلس بذلت جهدا مشكورا لإصلاح ما به من عوار.

وعربيا، وتحت عنوان /مجزرة جديدة للاحتلال في جباليا.. وأوضاع الضفة «كارثية»، قالت صحيفة /الأهرام/، وسط مخاوف من فيتو أمريكي جديد، وسعي مجلس الأمن الدولي جاهدا للتحدث بصوت واحد قبل التصويت المتوقع خلال ساعات على قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين أمس في مجزرة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال القطاع.

وأضافت، الصحيفة، بأن مصادر محلية وطبية أفادت بأن العشرات استشهدوا وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في المخيم.

وفيما يتعلق بالشأن العسكري، نقلت صحيفة /الأخبار/ خبرا بعنوان (الفريق أول محمد زكي يستقبل ديندياس) قالت فيه التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، نيكولاوس ديندياس وزير الدفاع الوطني بجمهورية اليونان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.. وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، والتوافق حول تكثيف الجهود الرامية لدعم التعاون العسكري بين الجانبين واستشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره لجهود القوات المسلحة المصرية، مؤكداً في هذا الإطار حرص بلاده على تعزيز علاقات التنسيق والشراكة على المستوى العسكري والأمني بين البلدين.

ووفقا للصحيفة حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري لدولة اليونان بالقاهرة.

وفي ذات الشأن أبرزت /الأخبار/ خبرا تحت عنوان (القوات البحرية تتسلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200) أشارت خلاله إلى تسلم القوات البحرية الفرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وذلك في إطار تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية ودعم علاقات التعاون العسكري المصري الألماني .

وأوضحت الصحيفة أن قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة قام برفع العلم المصري على الفرقاطة "القدير" والتي تعد الثالثة من أصل أربع فرقاطات من طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والسفير المصرى بألمانيا والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية (TKMS) المصنعة للفرقاطة "القدير".