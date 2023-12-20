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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذيرات قبل تناول المسكنات المنومة

مسكنات منومة
مسكنات منومة

المسكنات المنومة هي أدوية تستخدم للمساعدة في النوم وتحقيق الاسترخاء والهدوء.

و تعمل هذه الأدوية عادة على تثبيط النشاط العصبي في الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تعزيز النوم.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، فقد تُستخدم المسكنات المنومة بشكل عام لفترات قصيرة لتخفيف الأرق المؤقت، مثل في حالات التوقف عن النوم بسبب الضغوط النفسية أو التغييرات في البيئة. ومع ذلك، ينبغي استخدام المسكنات المنومة بحذر وفقًا لتوجيهات الطبيب، حيث يمكن أن يكون لها آثار جانبية ومخاطر محتملة، وقد تسبب الإدمان إذا تم استخدامها بشكل مفرط أو لفترات طويلة.

تشمل بعض المسكنات المنومة الشائعة المستخدمة:

1. بعض المنومات تحتوي على مضاد هيستامين يسبب النعاس ويستخدم أحيانًا للمساعدة في النوم.

2. بعض المنومات تستخدم لعلاج الأرق ويعمل على تحفيز النوم.

3. وهناك بعض المنومات المستخدمة للأرق القصير الأمد ويساعد على النوم العميق.

من المهم أن تستشير الطبيب قبل تناول أي مسكن منوم، حيث يمكنه تقييم حالتك وتحديد الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام. يجب أيضًا اتباع التوجيهات الطبية بعناية وعدم تجاوز الجرعة الموصى بها أو تجاوز فترة الاستخدام المحددة.

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