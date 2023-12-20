بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بطول 4 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه ، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق / بلبيس وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين ، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءاً من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 10 مليون جنيه ، لافتاً إلى انه يتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أن الأعمال الجارية تشمل تكسير وكشط مسطحات الأسفلت المعيبه وجاري إنشاء وتشغيل طبقات الأساس في أحد القطاعات بالطريق بطول 800 متر تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتيه وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاماً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.