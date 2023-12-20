ما يحدث هو أقسي شيء| ندى بسيوني تعلق على أحداث السودان

علقت الفنانة ندى بسيوني على الأحداث الموجعة التي تحدث في السودان خلال هذه الأيام.

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ونشرت ندى بسيوني ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام نشرت صورة لفتاة تبكي مكتوب عليها "احموا النساء من الاغتصاب".

وعلقت عليها ، قائلة: “‏ما يحدث في السودان قد يكون أقسي مما يحدث في أي مكان الآن .. ‏يستحق النشر وتوضيح الواقع الحقيقي للعالم، فهم ليسوا سودانين يتقاتلون ولكن جيش سوداني يواجه مرتزقه ممولين للأسف يرتكبون أفظع الجرائم ومضافة إليها اغتصاب النساء والفتيات”.

وفى وقت لاحق ، قد أعربت الفنانة ندى بسيوني عن حزنها الشديد لما يحدث لفلسطين وأهلها من عنف وقصف على يد الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت صورة لها مرفقة بعلم فلسطين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقا قالت فيه: "مهما طال الظلم وسقط ميزان العدالة الإنسانية في براثن العنصرية والقسوة".

وأضافت ندى بسيوني ، قائلة : "ومهما تصالحت المصالح على حساب الشعوب المسالمة فإن الله موجود بقدرته لينجي من لا حول له ولا قوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسلسل "أعمل إيه"، من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى، والمسلسل من بطولة سهير المرشدى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين.