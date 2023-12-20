"تنمية مهارات الصفين الأول والثانى".. برنامج تدريبى للعاملين بالتأمين الصحي ببني سويف

اختتمت ، فعاليات البرنامج التدريبى "تنمية مهارات الصفين الأول والثانى" من مديري الادارات ورؤساء الأقسام ومديري العيادات، ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج ، الذي تم عقده على مدار 4 أيام، شارك فيه حوالي 60 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديرى العيادات ، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

وتضمن البرنامج محاضرة لمدير الفرع، تناولت "مقدمة عن فن الادارة"، ومحاضرة الدكتور عبد الله ابراهيم الكومى مدرب معتمد بالتربية والتعليم عن "الأنماط القيادية والتواصل الفعال " ،ومحاضرة للدكتورة حنان خلف محمد مدير إدارة الجودة عن " تطبيق سياسات الجودة داخل المنشأت الصحية" ،ومحاضرة للدكتورة هبة محمد حسن مسئول العيادات عن " البروتوكولات العلاجية وتحرير التذاكر الطبية ".