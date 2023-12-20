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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة وزير الصحة الفرنسي اعتراضا على قانون الهجرة الجديد

وزير الصحة الفرنسي
وزير الصحة الفرنسي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته، بسبب اعتراضه على قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلا واسعا حتي تم إقراره في البرلمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفتا لو فيجارو ولوباريزيان، فإن وزير الصحة الفرنسي قدم استقالته بالفعل، ولكن لم ترد أخبار حتي الآن تفيد بقبول رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالاستقالة.

كان روسو الذي يعتبر عضوا في الجناح اليساري في فرنسا، معارضا لقانون الهجرة الجديد الذي أقره البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء.

وأدي قانون الهجرة الجديد إلى جدل وانقسامات واسعة في حكومة يمين الوسط الفرنسية، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن رفضت المعارضة في البرلمان الفرنسي اقتراح الحكومة الأسبوع الماضي قبل المناقشة العامة.

ووفقا للحكومة الفرنسية، فهي تريد استخدام قانون الهجرة للسيطرة على الهجرة وتحسين اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي.

وحتى قبل التصويت في البرلمان، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن كثيراً من الوزراء من الجناح اليساري للحكومة يفكرون في الاستقالة.

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