"لستم وحدكم".. رسالة عاجلة من زعيم الحوثيين لأهل غزة

وجه زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، رسالة عاجلة إلى أهل غزة، حيث قال “لستم وحدكم، وشعبنا اليمني معكم بأقصى ما يستطيع ولن يتردد في دعمكم”.

وواصل الحوثي رسالته لأهل غزة، قائلا “محور المقاومة إلى جانبكم، وشعوب العالم تهتف لمظلويتكم”.

كما دعا زعيم الحوثيين، أهل غزة إلى الثقة بنصر الله، حيث قال “ثقوا بنصر الله تعالى بعد صبركم وثباتكم ومظلوميتكم”.

وكان عبد الملك الحوثي أكد في وقت سابق أن من يتحرك مع الأمريكي ويورط نفسه في حماية السفن الإسرائيلية يعلم أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرا ويضر بالملاحة الدولية.

وقال “على دول العالم أن تنتقد الأمريكي والذين يتطفلون معه من الدول البعيدة التي تأتي لتهدد الملاحة وتعسكر البحر الأحمر”.

وأضاف “على الدول المطلة على البحر الأحمر أن يكون لها موقف صريح ضد الموقف الأمريكي الذي ينتهك حقوق هذه البلدان ويهدد أمنها واستقرارها”.

وتابع “كل البلدان على شواطئ البحر الأحمر تقع عليها مسؤولية التحرك ضد الموقف الأمريكي العدوان المتطفل المضر بالملاحة الدولية”.

وأردف “أوجه النصح لكل الدول التي يسعى الأمريكي لتوريطها بألا تورط نفسها، وألا تضحي بمصالحها وألا تخسر أمن ملاحتها خدمة للصهاينة”.

وأكمل “التحرك الأمريكي الأخير لن يثنينا نهائيا عن موقفنا الثابت والمبدئي والأخلاقي الذي أعلناه منذ البداية إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

واستطرد “لو كان موقفنا بلا تأثير لما صاح منه الإسرائيلي ولما أعلن تضرره منه ولما احتل مساحة حتى في الإعلام الإسرائيلي عن أضراره وتأثيره”.

وأكد أن التحرك الأمريكي ليس جديدا فهم منذ اليوم الأول حركوا بارجاتهم وحاملات الطائرات وكل إمكاناتهم لكنه يسعى الآن لتوريط الآخرين.

وشدد “لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كان لدى الأمريكي توجه لأن يصعد أكثر وأن يرتكب حماقة باستهداف بلدنا أو بالحرب عليه”.

وأضاف “أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية”.

وأتم “لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب يأبى الضيم، نتوكل على الله ولا نخاف التهديد والعدوان الأمريكي المباشر”.