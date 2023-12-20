بيان عاجل من ملك الأردن بشأن محاولات تهجير سكان غزة عن أراضيهم

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إن محاولات تهجير سكان قطاع غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا يخالف القوانين الدولية ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.

وأوضح الملك عبدالله، أن “ استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ما يستدعي تحرك العالم”.

واستقبل العاهل الأردني، وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بحضور الملكة رانيا والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.