وسط محادثات وقف إطلاق النار.. إسرائيل تعتقد بوجود 129 رهينة في غزة

تتصاعد التوترات في الوقت الذي تعرب فيه إسرائيل عن قلقها المتزايد بشأن مصير 129 شخصا، معظمهم من الرجال، الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة. ويأتي ذلك وسط محادثات وقف إطلاق النار المستمرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر، بهدف إنهاء الصراع الذي طال أمده في المنطقة.

وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، كان إسماعيل هنية، الزعيم السياسي الأعلى لحركة حماس، في القاهرة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن هدنة محتملة في غزة. وبينما تم إحراز بعض التقدم، مع طرح المقترحات على الطاولة، يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

حدد باسم نعيم، أحد كبار مسؤولي حماس، شروط المفاوضات، قائلاً إن إسرائيل يجب أن تلتزم بوقف دائم لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عوائق قبل أن تبدأ المناقشات حول إطلاق سراح الرهائن.

وأكد نعيم أنه "لا مفاوضات تحت النار"، مضيفا "اسمح بدخول جميع المساعدات المطلوبة، وبعد ذلك يمكننا البدء بمفاوضات شاملة".

ووفقا لنيويورك تايمز، أشار زاهر جبارين، وهو عضو آخر في حماس، إلى أنه لم يكن هناك رد إيجابي على أي مبادرة حتى الآن. وفي حين قد يُنظر إلى هذه الشروط على أنها مواقف تفاوضية أولية، فإن المطالبة بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة تشكل تحديات لإسرائيل، لأنها قد تسمح لحماس بالاحتفاظ بالسيطرة على أجزاء من غزة.

أدت الأحداث الأخيرة إلى تعقيد موقف إسرائيل التفاوضي، مع تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، كما أدى مقتل ثلاثة رهائن على يد جنود إسرائيليين عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي إلى تفاقم الضغوط الداخلية. وعلى الرغم من تعهد إسرائيل بإسقاط حكم حماس في غزة، إلا أن الصراع كان له أثره على الجانبين، حيث أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والدمار.

بالنسبة للفلسطينيين في غزة، أصبح النضال من أجل الحصول على الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء محنة يومية، تفاقمت بسبب التفاوت بين المساعدات الإنسانية والاحتياجات الساحقة. إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، حلفاء إسرائيل الرئيسيون، لتشجيع تباطؤ القتال لم تسفر بعد عن تأثير ملموس.

تقدر إسرائيل أن 129 شخصًا اختطفوا في 7 أكتوبر، معظمهم من الرجال، ما زالوا محتجزين في غزة. وانهار وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعًا والذي سمح بالإفراج عن بعض الرهائن في الأول من ديسمبر بسبب الخلافات حول الأسرى المتبقين. ومنذ ذلك الحين، استأنفت إسرائيل عمليات القصف، وتوغلت بشكل أعمق في جنوب غزة لملاحقة قيادات حماس.