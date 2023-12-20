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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: اعتماد 45 خطيب مكافأة من أعضاء هيئات التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد 45 خطيب مكافأة من أعضاء هيئات التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:

الأوقاف: اعتماد 45 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه

أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:

اعتماد 40 خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئات التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

1. رمضان حسن ضاحي عبد الحافظ سوهاج

2. سالم عبد الخالق عبد الحميد الجيزة

3. عرفات أحمد بهنساوي أحمد سوهاج

4. محمد عبد الهادي نور الدين مصطفى سوهاج

5. أسامة محمد سعيد عبد العليم سلام المنوفية

6. كرم عبد الستار أحمد محمد قنا

7. صلاح زغلول صلاح مزيد المنوفية

8. أيمن عبد الراضي عبد السلام مبروك المنوفية

9. محمد شلبي محمد شلبي القاهرة

10. إيهاب دياب عبد المعز زيان المنيا

11. أحمد كمال محمد عمار أسيوط

12. إبراهيم السيد محمد القصاص الشرقية

13. بركات أحمد محمود أبو عوف القاهرة

14. أمين محمد بسيوني محمد الجديلي كفر الشيخ

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15. احمد فتحي عبد السلام أبو زيد جاويش كفر الشيخ

16. أحمد حمزة محمد محمد المنيا

17. محمد صبري إبراهيم الباتع الدقهلية

18. رجب خميس أحمد أبو العلا الفيوم

19. أحمد منير السيد مرسي الدقهلية

20. عبد العزيز صابر عبد العزيز خليفة المنيا

21. السيد صبري السيد أحمد المنوفية

22. أحمد عبد الوهاب محمود عبد الظاهر أسيوط

23. أحمد صبري إبراهيم الباتع الدقهلية

24. السيد علي السيد عامر سوهاج

25. أحمد حسن رمضان حسن الشرقية

26. على عبد الحميد عيسى عثمان الغربية

27. عزت عبد العزيز عبد الرحيم المنوفية

28. إيهاب السيد محمد أحمد داود الدقهلية

29. خالد إبراهيم مصطفى متولي العايشة كفرالشيخ

30. محمد جمعة حسن عبد الظاهر المنيا

31. عبد الله عبد النبي عبد الله محمد الدقهلية

32. محمد عمر مصلحي مبروك الشرقية

33. طه عبد الرحمن عمر عبد الرحمن أسيوط

34. إبراهيم علي السيد عبد الله حذيفة البحيرة

35. مصطفى نجاح عبد العزيز عيسى الدقهلية

36. محمد الحنفي محمد المكاوي المنيا

37. محمد حموده محمد سليم الشرقية

38. أحمد نشأت إسماعيل أحمد سوهاج

39. محمود السيد محمد محمود سلامة الشرقية

40. أيمن محمود محمد بكر المنوفية

ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:

اعتماد عدد 5 خطيب مكافأة من أعضاء هيئات التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

1. محمد شفيق السعدني علي أبو سمير البحيرة

2. محمد إمام محمد لطفي القاهرة

3. رفعت محمد صديق طه القاهرة

4. رأفت أبو اليزيد أبو الحسن حسن سوهاج

5. أنور عطا صابر حسين سوهاج

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