افتتاح مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية.. يناير المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف " مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية " يناير المقبل ٢٠٢٤ م، وسيضم المركز نخبة من الباحثين والأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، كأعضاء أساسيين متفرغين ونخبة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة ، ومن المعنيين بالشأن الديني للاستعانة بخبراتهم البحثية والفكرية والثقافية من مختلف التخصصات التي لا غنى عنها في دراسة وتناول القضايا الدينية ، ولا سيما أن وزارة الأوقاف لها باع كبير في مجال البحث الديني أثمر خلال عام ٢٠٢٣ وحده أكثر من ٦٠ إصدارا عربيا ومترجما .

مسابقة المتحدث الفصيح

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" للأئمة والواعظات والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم، وذلك على النحو التالي :

الفرع الأول : الأئمة والواعظات

الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم

الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم

الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون

الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي.