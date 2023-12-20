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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية.. يناير المقبل

صدى البلد

تفتتح وزارة الأوقاف " مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية " يناير المقبل ٢٠٢٤ م، وسيضم المركز نخبة من الباحثين والأئمة المتميزين بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، كأعضاء أساسيين متفرغين ونخبة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة ، ومن المعنيين بالشأن الديني للاستعانة بخبراتهم البحثية والفكرية والثقافية من مختلف التخصصات التي لا غنى عنها في دراسة وتناول القضايا الدينية ، ولا سيما أن وزارة الأوقاف لها باع كبير في مجال البحث الديني أثمر خلال عام ٢٠٢٣ وحده أكثر من ٦٠ إصدارا عربيا ومترجما .

مسابقة المتحدث الفصيح

أعلنت  وزارة الأوقاف ، عن إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" للأئمة والواعظات والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم، وذلك على النحو التالي :
الفرع الأول : الأئمة والواعظات
الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم 
الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم 
الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون 
الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي. 

مركز الأوقاف المصرية للدراسات والبحوث الدينية وزارة الأوقاف

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