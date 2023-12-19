وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان، « نداءات القرآن الكريم للمؤمنين».

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" للأئمة والواعظات والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم، وذلك على النحو التالي :

الفرع الأول : الأئمة والواعظات

الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم

الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم

الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون

الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي.

نص خطبة الجمعة المقبلة: