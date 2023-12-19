وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان، « نداءات القرآن الكريم للمؤمنين».
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة "المتحدث الفصيح" للأئمة والواعظات والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم، وذلك على النحو التالي :
الفرع الأول : الأئمة والواعظات
الفرع الثاني : أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم
الفرع الثالث : خريجو الجامعات من غير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والإعلاميين والمعلمين والمعلمات وغيرهم
الفرع الرابع : الطلاب الجامعيون
الفرع الخامس : طلاب التعليم قبل الجماعي.
نص خطبة الجمعة المقبلة: