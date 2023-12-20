هل قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة واجبة.. أمين الإفتاء يوضح

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسألة هي قضية الجهر بالبسملة في الصلاة محل خلاف بين العلماء، هل الأفضل عندما يكون الشخص إماما أن يجهر بالبسملة أم لا؟".

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الإمام الشافعي يرى أن الجهر بالبسملة هو السنة.

وتابع أحمد ممدوح أن الإمام أحمد بن حنبل يرى أن الإسرار بالبسملة هو السنة، والمالكية يرون أن الإمام لا يقول البسملة أصلا يدخل على الحمد مباشرة، وغيرهم يقول النبي كان يجهر ويسر بالبسملة.

وأكد أمين الفتوى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، والإمام يقلد المذهب الذى درسه ومقتنع به ويؤدي به صلاته، والأمر هين إن شاء الله.

هل تصح الصلاة بالفاتحة فقط دون سورة بعدها

سؤال أجاب عليه الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوي بدار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى ندب إلي قراءة القرءان حيث قال الله عز وجل "فاقرءوا ما تيسر منه" وعليه فقد اختلف أهل في ذلك قال البعض يجوز قراءة آية واحدة والبعض قال يجوز بقراءة ثلاث آيات .