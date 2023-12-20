لربط نظام القيد مع الفيفا.. اجتماع مهم للجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة

عقدت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم، مع مسئولي القيد للأفرع التابعة له؛ لبحث آخر تطورات “السيسيتم الإلكتروني” الخاص بالاتحاد المصري، وربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة شروط القيد الجديدة بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

حضر الاجتماع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف العام علي لجنة شئون اللاعبين وبحضور كلآ من كريم أنور ، شريف دري نجم ، أحمد سامي و محمود سعد من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويهدف ربط نظام القيد في الاتحاد المصري بنظام القيد مع الاتحاد الدولي “فيفا”، إلى المزيد من الشفافية والإجراءات الصحيحة في قيد اللاعبين.

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