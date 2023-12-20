عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد إبراهيما نداي من قائمة الزمالك لمباراة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية.. اعرف السبب

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الأبيض، من القائمة التي تخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، حاليا، على استاد 11 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن استبعاد السنغالي إبراهيما نداي من قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي؛ جاء بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة، وارتفاع في درجة حرارته.

وضم تشكيل الزمالك للمباراة، كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي  وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .

إبراهيما نداي الجهاز الطبي للفريق الدكتور محمد أسامة السنغالي إبراهيما نداي الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ساجرادا الأنجولي سيد عبد الله نيمار سيف الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

دولة عربية تبدأ في ضخ المياه المحلاة إلى قطاع غزة

«كاميرا يحملها كلب» تفضح إسرائيل.. والاحتلال يعرض هدنة قصيرة لتبادل الرهائن والأسرى

هشام طلعت مصطفى : ضخ 150 مليون جنيه لرفع كفاءة 7 فنادق

قرار رسمي في المقاولون بشأن استئناف مباريات الدوري

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة محتكري البصل والسكر في مصر

البيت الأبيض: تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل وسُفننا هناك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ