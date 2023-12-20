دولة عربية تبدأ في ضخ المياه المحلاة إلى قطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن عملية الضخ الكامل للمياه المُحلّاة لسكان قطاع غزة، من محطات التحلية التي أقامتها دولة الإمارات في رفح المصرية، بدأت اليوم، وذلك بعد مد خط الأنابيب من موقع المحطات بطول 900 متر، بالتنسيق مع مصلحة المياه في رفح الفلسطينية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الي إن بلادها نجحت في ضخ المياه إلى داخل القطاع في توقيت يعاني فيه سكان غزة من شح المياه المحلاة، حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب".

ويوم 11 ديسمبر الماضي، دشنت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، بحضور عدد من مندوبي مجلس الأمن الدولي، 3 محطات لتحلية المياه، شيدتها الإمارات بالتعاون مع مصر، لتحلية وضخ قرابة 600 ألف غالون مياه يومياً، لتغطية احتياجات قرابة 300 ألف شخص في رفح بغزة.

وأشارت الوكالة الإماراتية الي ان عملية الضخ هذه تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في 5 نوفمبر، لتقديم الدعم لسكان قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين أرسلت الإمارات قرابة 115 طائرة، حملت مساعدات ومحطات تحلية المياه، ومستشفى ميدانياً، وأكثر من 7,615 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

