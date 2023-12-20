اتصال هاتفي.. أردوغان يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المحادثة الهاتفية ، تمنى الرئيس أردوغان التوفيق للسيسي، الذي أعيد انتخابه لفترة ولايته الثالثة رئيسا لمصر، بحسب بيان الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يكون العصر الجديد مفيدًا للعلاقات التركية المصرية.

وجرى خلال المكالمة، بحث الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان أنه من المهم للدول الإسلامية مواصلة الجهود التي بدأتها لضمان وقف دائم لإطلاق النار.