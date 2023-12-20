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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب غزة ووفاة أمر الكويت.. إلغاء الاحتفالات بتعامد الشمس على معبد الكرنك

تعامد الشمس
تعامد الشمس

أعلن المهندس حاتم محمد الصغير، مدير عام الصوت والضوء بمعبد الكرنك في الأقصر، إلغاء احتفالات الفنون الشعبية هذا العام بتعامد أشعة الشمس على معبد الكرنك، والاقتصار فقط على مقدمة الصوت والضوء، وموسيقى الشروق؛ وذلك تضامنا مع الأحداث في قطاع غزة، وحالة الحداد التي تشهدها البلاد، بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال المهندس حاتم محمد الصغير، مدير عام الصوت والضوء بمعبد الكرنك في الأقصر، إنه بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الصوت والضوء والعضو المنتدب، يتم كل عام التجهيز جميع الاستعدادات للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، حيث يبدأ الحدث باستقبال محافظ الأقصر وبرفقته عدد من التنفيذين والأثريين، ثم يتم تشغيل مقدمة الصوت والضوء بـ8 لغات، حيث أن تلك الظاهرة يشهدها الكثير من السائحين من جميع الجنسيات. 

وأوضح مدير الصوت والضوء بمعابد الكرنك ، عقب المقدمة تبدا موسيقى الشروق اثناء تعامد الشمس ثم يقوم المحافظ بأخذ الصور التذكارية مع الزوار يعقبه جولة بالمعبد لأحدث الاكتشاف الموجودة.

يذكر أن احتفالات الصوت والضوء بمجموعة معابد الكرنك، تبدأ كل عام في أثناء احتفالية تعامد الشمس على قدس الاقداس بالكرنك بمدينة الأقصر، بهذه الكلمات الرائعة "التحيات لكم يا من حججتم للصعيد، وتطلعتم إلى الأمجاد في الوادي السعيد، هاهنا يبتدئ التاريخ والكون وليد، هاهنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة، فأبدعت الكون في بضعة أيام، فاستشعروا الرهبة في الواجهة، فذاك مثوى سيد الآلهة".

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