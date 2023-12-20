عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خبير أثري: اكتشاف تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك كان عام 2008

صدى البلد

تشهد محافظة الأقصر غدا الخميس ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة الزورق المقدس بقدس الاقداس بالكرنك وسط حضور المئات من القيادات بالمحافظة و الأثريين والسائحين والإعلاميين.

وعن الظاهرة يقول المفتش الاثري الطيب غريب مدير معبد الكرنك بالاقصر ، كان أول رصد لهذه الظاهرة في عام ٢٠٠٨ عن طريق مجموعة من المرشدين والمتخصصين في علم الفلك ثم كانت أول احتفالية في عام ٢٠١٠ تقريبا بعد ثلاث سنوات من أعمال الرصد والمتابعة والبحث والدراسات العلمية لهذه الظاهرة الهامة .

انطلاق 25 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

نائب محافظ الأقصر: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مد جسور الثقافة والتفاهم بين شعوب القارة

وأضاف “ الطيب” ان  المصري القديم برع في مجموعة من العلوم أشهرها الهندسة والطب والفلك وغيرها من العلوم الطبيعية ولذلك لم يكن من الغريب نجاح المصري القديم رغم قلة الإمكانيات والأدوات  التي توفرت له في ذلك الوقت السحيق في رصد مجموعة من الظواهر الفلكية الهامة والتي منها ظاهرة تعامد الشمس.

وأوضح “ الطيب” ان ظاهر تعامد الشمس هي إحدى الظواهر الفلكية الهامة التي يتم رصدها كل عام أمام مجموعة الكرنك حيث تشرق الشمس لتتعامد في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا على قدس أقداس ( مقصورة الزورق المقدس ) وسط معابد الكرنك
من كل عام ويتغير هذا اليوم كل اربع سنوات ويتواكب هذا التعامد مع  الانقلاب الشتوي والذي يقع في نفس اليوم إيذانا بدخول وبداية فصل الشتاء رسميا وفلكيا .

انطلاق 25 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

نائب محافظ الأقصر: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مد جسور الثقافة والتفاهم بين شعوب القارة

وتقام كل عام مجموعة من الاحتفالات والفعاليات الفنية والعلمية يشارك فيها المعهد القومي للبحوث الفلكية لرصد هذه الظاهرة وقيادات محافظة الأقصر ولفيف من القيادات الأثرية، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الزائرين والسائحين الأجانب المهتمين بمثل هذه الظاهرة الفريدة الأمر الذي يمثل فرصة عظيمة للدعاية للسياحة المصرية بتسجيل ورصد مثل هذه الظواهر التي تبهر المشتغلين بالعلوم الفلكية في شتي أنحاء العالم والزائرين والسائحين الأجانب علي حد سواء مثل ظاهر تعامد الشمس علي قدس القداس معابد الكرنك وظاهرة تعامد الشمس علي قدس اقداس معبد حتشبسوت وظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني في معبده بأبو سمبل وظواهر الكسوف والخسوف التي يتم رصدها من داخل بعض المناطق الأثرية في ربوع مصر بل ومن الممكن الاستفادة من هذه الظواهر في الترويج لنوع جديد من السياحة التي لا توجد إلا في مصر وفي الآثار المصرية وهي سياحة الفلك أو سياحة رصد الظواهر الفلكية الفريدة من هذا النوع.

الأقصر الاحتفالات أثري الانقلاب الشتوي الظواهر الفلكية الكسوف والخسوف القومي للبحوث الفلكية بداية فصل الشتاء قدس الأقداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

موضوعات متعلقة

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية تختتم حملة الـ16 يوما

انطلاق 25 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

نائب محافظ الأقصر: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مد جسور الثقافة والتفاهم بين شعوب القارة

مهرجان التحطيب يشهد إقبالا كبيرا من أبناء الجنوب والسائحين بالأقصر

ندوات فى 16 مدرسة بالأقصر لغرس القيم والأخلاق فى نفوس الطلاب

محافظ الأقصر يجتمع باللجنة العامة لحماية الطفل

بعد غد.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر

استهدفت الجزارة واللحوم المصنعة.. حملة بيطرية مكبرة في محافظة الاقصر

ترشيحاتنا

الكشف عن أهم شروط حماس للموافقة على صفقة تبادل أسرى جديدة

34 لاعبا من الدوري السعودي ضمن قوائم المنتخبات في أمم إفريقيا.. تفاصيل

تحديد أسعار 10 سلع أساسية.. تحركات جديدة من الحكومة لضبط الأسواق

أزمة قلبية للاعب.. الاتحاد الإنجليزي يقرر إعادة مباراة بورنموث ولوتون تاون

غطرسة وعدائية.. محلل سياسي: تغيير مثير للقلق في سلوك زيلينسكي

بعد قرار الحكومة.. غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لإلقاء القمامة في الشارع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ