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رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ الأقصر: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مد جسور الثقافة والتفاهم بين شعوب القارة

صدى البلد

أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، أن صناعة السينما إحدى أدوات القوة الناعمة التي تساهم بشكل كبير في الدعاية لمصر، مشيراً إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ساهم في مد جسور من الثقافة والتفاهم للربط بين شعوب القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ الأقصر، مع السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمخرجة عزة الحسينى، مديرة المهرجان، لبحث الاستعدادات الخاصة بإقامة الدورة رقم 13 للمهرجان.

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ناقش نائب المحافظ مع مسؤولي المهرجان، تفاصيل النسخة الجديدة من المهرجان والدول المشاركة ، حيث أكد رئيس المهرجان أنه سيتم إقامة المهرجان في فبراير المقبل بمشاركة أكثر من 33 دولة وسيتم تكريم عدد من النجوم وصناع الفن السابع ممن لهم تاريخ طويل في صناعة السينما في مصر وإفريقيا.

وأضافت مدير المهرجان ، أنه تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة «روائي، تسجيلي»، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير «روائي، تسجيلي، تحريك»، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا «الشتات»، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

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