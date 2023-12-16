تأجيل افتتاح المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر

أعلنت هيئة قصور الثقافة، تأجيل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، في ضوء إعلان حالة الحداد العام لرحيل أمير دولة الكويت، وتفعيلا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتعليق الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية، اعتبارا من اليوم السبت ولمدة 3 أيام.

وأشارت إلى أن افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، سيكون في الثامنة من مساء بعد غد الإثنين 18 ديسمبر، في ساحة أبو الحجاج بالأقصر.

وانتهت الاستعدادات والبروفات النهائية لمهرجان التحطيب في دورته الثالثة عشرة "دورة المخرج عبدالرحمن الشافعي" في ساحة أبو الحجاج، بمشاركة شيوخ لعبة التحطيب بمحافظات الصعيد، و9 فرق فنون شعبية تابعة لقصور الثقافة، ويستمر المهرجان حتى 20 ديسمبر 2023.

جدير بالذكر أن لعبة التحطيب لعبة تراثية تعرف بصعيد مصر باسم "لعبة الرجال" وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدءا من عصر الفراعنة وحتى الآن".