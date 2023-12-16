حملة اشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملات مكبرة بمدينة الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .



وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق ان الحملات استهدفت مناطق سوق الصنايع، ابوالجود، شرق السكة، السوق السياحي ،موقف ارمنت،موقف الأقاليم ،ميدان ابوالحجاج.



واسفرتا عن تحرير ٢٧ محضر اشغال،٦ محاضر بائع متجول، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٤٨ محضر ازالات ادارية.



وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام، وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.