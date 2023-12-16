الأقصر تشهد الاستعدادات والبروفات النهائية لمهرجان التحطيب

تشهد ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر الاستعدادات والبروفات النهائية لمهرجان التحطيب فى دورته الثالثة عشر "دورة المخرج عبدالرحمن الشافعى".

وينطلق المهرجان القومي للتحطيب، مساء الأحد المقبل 17 ديسمبر "دورة المخرج عبد الرحمن الشافعي"، بمشاركة شيوخ لعبة التحطيب بمحافظات الصعيد و9 فرق فنون شعبية تابعة لقصور الثقافة ويستمر المهرجان حتى 20 ديسمبر الحالي.



جدير بالذكر أن لعبة التحطيب لعبة تراثية تعرف بصعيد مصر باسم "لعبة الرجال" وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادى بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدء من عصر الفراعنة وحتى الآن.

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