غرفة الأقصر التجارية تهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

تقدم يحيي محمد يحيي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، وأعضاء الغرفة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة واستكمال مسيرة البناء والإصلاح السياسي والاقتصادي.

وقال يحيي، في بيان له اليوم، أن تواجد الرئيس خلال دورة جديدة سوف يساهم في استمرار الاستقرار والأمن وهو عامل رئيسي وأساسي في التنمية الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف يحيي، أن وعي المصريين وثقتهم في الدولة أصبح حائط سد منيع ضد مروجي الشائعات، مشيراً إلى أن النجاح الكبير يؤكد مدى حب المصريين و قناعتهم بقيمة الرئيس السيسي وقدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان.



وأشار إلى أن مشاركة المواطنين والإقبال في السباق الانتخابي أثبت أنهم على قدر المسئولية والوعي والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.

وأكد أن حالة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت للعالم كله في الانتخابات الرئاسية تأتي لاستكمال مشروعات البناء والتنمية .