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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان : تطوير منظومة البحث لخدمة الدولة .. وقنديل : خطة لإنشاء مجلس علماء خاص

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان : نعمل  علي تحقيق  التميز بالبحث العلمي 
رئيس جامعة حلوان : 

خطة لتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي .

نائب رئيس جامعة حلوان : 

النهوض بالمستوى البحثي من أهم أولويات الجامعة 

تحرص جامعة حلوان علي دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة و النهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور السيد  قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية، وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

كما اعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن خطة لانشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمى، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر
 

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
 

وتابع  قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على  تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

وقال  الدكتورة عماد ابو الدهب ، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.
 

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان ورش العمل التى يعقدها المركز الى  النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية .


وصرح القائمون على مركز دعم البحث العلمي بحلوان  إلى أنه تهدف رؤية المركز  خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره علي زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

كما أشار القائمون على المركز أن جميع ورش العمل التى يقدمها مجانية تماما و التسجيل خلالها عن طريق ملئ البيانات الخاصة بالرغب بحضور الورش اون لاين قبل بدء جلسة الدورات التدريبية . 
 

و تأتى أهمية المركز من حرص جامعة حلوان على العمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، وذلك يٱتى من ان البحث العلمى يعد ركيزة أساسية نظرًا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع .

 

Jobs Education أهداف التنمية المستدامة الإبداع والابتكار البحث العلمي والابتكار التطور التكنولوجي

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