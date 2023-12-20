وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة تحضير كفتة الفراخ..



المقادير..

نصف كيلو من الفراخ المقطعة لشرائح.

كوب من البقسماط

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نضف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات الفراخ.

بصل مصفى جيدًا من الماء الخاصة به

طريقة عمل كفتة الفراخ..

- نضع قطع الدجاج في وعاء كبير، ثم نضيف إليها الملح والفلفل

الأسود والكمون البهارات ونقلبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات مع

بعضها جيدا.

- نضع البصل المفروم على الدجاج المتبل، ونحركهم معا جيدًا.

نضع البقسماط على خليط البصل والجاج.

- نشكل كفته الدجاج علي الاسياخ

- نسخن جريل الشوي ويدهن بقليل من الزيت ونرص الاسياخ علي

نار عاليه ٣ دقائق ثم نار هادئة ويتم قلب الاسياخ الناحيه الاخري

لتمام النضج وبذلك تصبح كفتة الفراخ جاهزة للتقديم مع الأرز

والسلطة المحببة لك.