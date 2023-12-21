800 مليون دولار و5 آلاف غرفة فندقية| قصة الاستحواذ على شركة الفنادق التاريخية.. ماذا يعني ذلك؟

في تطور استثنائي يعكس رؤية مصر لتحقيق التعافي الاقتصادي، وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صفقة استحواذ بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، حيث اندمجت شركة إيكون، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مع شركة الفنادق التاريخية المصرية.

وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص في مصر. وسنستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذه الصفقة وكيف ستؤثر على مستقبل الشركة.

الاستحواذ على الفنادق التاريخية المصرية

وفي خطوة استراتيجية محكمة، قاد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة لمناقشة صفقة استحواذ شركة إيكون، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، على شركة "الفنادق التاريخية" المصرية. وقد تم توقيع الاتفاقيات النهائية بحضور شخصيات حكومية بارزة ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.

توسيع محفظة الفنادق

وبفضل هذا الاستحواذ، تضاف سبع فنادق جديدة إلى محفظة إيكون، التي تصبح تضم 15 فندقًا بإجمالي حوالي 5 آلاف غرفة فندقية. يأتي هذا في إطار استراتيجية الشركة لترسيخ وجودها كلاعب رئيسي في سوق الفنادق الراقية في مصر.

