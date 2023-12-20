من الأكثر تشددًا مع الفلسطينيين.. حزب الليكود يواصل خلافه مع الوزير المتطرف سموتريتش

يواصل حزب الليكود بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تبادل الانتقادات العلنية حول من سيتخذ موقفًا أكثر تشددا مع الفلسطينيين.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، رد حزب الصهيونية الدينية على انتقادات الليكود لعمل سموتريش كوزير للمالية والتلميح إلى أنه لم يساعد المدنيين الإسرائيليين بعد وقت قصير من بدء الحرب مع حماس.

وأضاف الحزب “أن الصنابير الوحيدة التي حاول رئيس الوزراء الضغط على وزير المالية لفتحها من خلال حيل مختلفة هي تلك المصممة لإرسال أموال إلى السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى حماس".

ولفت: "من الجيد أن وزير المالية وقف بثبات ووضع خطًا أحمر”.

وتأتي هذه الإشارة بسبب رفض سموتريش تحويل جزء من أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، والمخصصة لدفع الرواتب الحكومية ومختلف الخدمات والمرافق في غزة، فضلا عن رواتب عائلات الفلسطينيين الأسرى.

ويعتقد أن نتنياهو يؤيد تحويل الأموال، لكن سموتريش ألمح يوم الاثنين إلى أنه سيستقيل من الحكومة إذا حدث ذلك.

وفي أعقاب رد الصهيونية الدينية، علق أحد أعضاء حزب الليكود مرة أخرى: “نحن نقدر دعم سموتريتش للسياسات التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اليوم التالي للقضاء على حماس – لن نستبدل حماستان بفتحستان”.